Im Schwarzenberger Stadtzentrum entstehen neue Mietwohnungen der Wohnungsgesellschaft

Die Sanierung des markanten Gebäudes an der Erlaer Straße in Schwarzenberg hat begonnen. Neun Mietwohnungen sollen entstehen.

Die Sanierung des Hauses an Erlaer Straße 9 in Schwarzenberg hat begonnen. Baubedingt ist durch die Absicherung der Baustelle mit Zäunen auch in den kommenden Wochen noch mit geringfügigen oder kurzzeitig größeren Einschränkungen des Fahrverkehrs in dem Bereich zu rechnen. Die Bauarbeiten laufen in Regie der Schwarzenberger...