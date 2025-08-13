Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Es bleiben nur noch wenige Stunden, um sein Wahlrecht wahrzunehmen.
Es bleiben nur noch wenige Stunden, um sein Wahlrecht wahrzunehmen. Bild: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa
Es bleiben nur noch wenige Stunden, um sein Wahlrecht wahrzunehmen.
Es bleiben nur noch wenige Stunden, um sein Wahlrecht wahrzunehmen. Bild: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa
Schwarzenberg
In Schwarzenberg wird schon wieder gewählt: Neue Jugendvertretung gesucht
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Stadt wird derzeit ein neues Kinder- und Jugendparlament (KJP) gewählt. Die Frist für die Stimmabgabe läuft sehr bald schon ab.

1000 Einwohner der Stadt Schwarzenberg zwischen 12 und 19 Jahren sind mit einem Schreiben von OB Ruben Gehart aufgerufen worden, sich für die anstehende Wahl des 2. Kinder- und Jugendparlaments (KJP) zu bewerben. Das Gremium soll erneut aus acht Mitgliedern bestehen – vier Mandate für 12- bis 15-Jährige und weitere vier für 16- bis...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:50 Uhr
4 min.
Knallweiche Welle in Bonbonfarbe: So war Purple Disco Machine in Chemnitz
Super Stimmung in Chemnitz: Purple Disco Machine auf dem Theaterplatz.
Sachsens Superstar ließ auf dem Theaterplatz der Kulturhauptstadt am Freitagabend ein elegant-eigenes Retro-Tanzfest erblühen.
Tim Hofmann
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
08:52 Uhr
1 min.
Unfall auf der B 175 in Remse: Traktor kracht auf Auto
Auffahrunfall auf der B 175 in Remse am Freitagabend: Ein Traktor kollidierte mit einem Auto.
Zwei Frauen ziehen sich leichte Verletzungen vor. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.500 Euro. Was war der Grund für den Crash.
Holger Frenzel
18:00 Uhr
1 min.
Schwarzenberg: Reaktionen von Garagenpächtern auf neue Verträge fallen unterschiedlich aus
Speziell von Pächtern im Garagenkomplex am Oelpfanner Weg in Schwarzenberg kam Protest.
Die Stadt hat an alle Pächter von Garagen auf städtischem Grund Kündigungen ausgereicht und neue Verträge angekündigt. Jetzt liegen Zahlen vor.
Beate Kindt-Matuschek
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
15:00 Uhr
4 min.
Was geht ab zum Altstadt- und Edelweißfest in Schwarzenberg und wohin zuerst?
Drache von Schwarzenberg: Das Wappentier wird zum Fest wieder „geweckt“.
Von Freitagabend bis Sonntag wird in Schwarzenberg wieder gefeiert. Neben vielen bekannten Angeboten gibt es auch erlebenswerte Neuerungen.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel