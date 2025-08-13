In Schwarzenberg wird schon wieder gewählt: Neue Jugendvertretung gesucht

Schwarzenberg
In der Stadt wird derzeit ein neues Kinder- und Jugendparlament (KJP) gewählt. Die Frist für die Stimmabgabe läuft sehr bald schon ab.
1000 Einwohner der Stadt Schwarzenberg zwischen 12 und 19 Jahren sind mit einem Schreiben von OB Ruben Gehart aufgerufen worden, sich für die anstehende Wahl des 2. Kinder- und Jugendparlaments (KJP) zu bewerben. Das Gremium soll erneut aus acht Mitgliedern bestehen – vier Mandate für 12- bis 15-Jährige und weitere vier für 16- bis...
