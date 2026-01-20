MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Freibad in Rittersgrün liegt idyllisch im Tal am Kunnersbach.
Das Freibad in Rittersgrün liegt idyllisch im Tal am Kunnersbach. Bild: Carsten Wagner
Das Freibad Rittersgrün erhält ein neues Multifunktionsgebäude. Im Frühjahr soll Baubeginn sein.
Das Freibad Rittersgrün erhält ein neues Multifunktionsgebäude. Im Frühjahr soll Baubeginn sein. Bild: Carsten Wagner
Das bisherige Gebäude soll zeitnah abgerissen werden.
Das bisherige Gebäude soll zeitnah abgerissen werden. Bild: Carsten Wagner
Das Freibad in Rittersgrün liegt idyllisch im Tal am Kunnersbach.
Das Freibad in Rittersgrün liegt idyllisch im Tal am Kunnersbach. Bild: Carsten Wagner
Das Freibad Rittersgrün erhält ein neues Multifunktionsgebäude. Im Frühjahr soll Baubeginn sein.
Das Freibad Rittersgrün erhält ein neues Multifunktionsgebäude. Im Frühjahr soll Baubeginn sein. Bild: Carsten Wagner
Das bisherige Gebäude soll zeitnah abgerissen werden.
Das bisherige Gebäude soll zeitnah abgerissen werden. Bild: Carsten Wagner
Schwarzenberg
Jubel klingt durchs Kunnersbachtal: Jetzt fließt reichlich Fördergeld für Waldbad im Erzgebirge
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

250.000 Euro stehen auf dem Fördermittelbescheid, den Landrat Rico Anton nun ausgereicht hat. Im Waldbad in Rittersgrün soll ein neues Multifunktionsgebäude entstehen. Erste Reaktionen.

Noch ist das Wasser im Schwimmbecken des Waldbades in Rittersgrün – gelegen im Tal am Kunnersbach – mit einer Eisdecke überzogen. Zum Schlittschuhfahren reicht das jedoch nicht. Und dennoch ist der Jubelschrei von Anja Schneider weithin durchs idyllische Kunnersbachtal zu hören, als die Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft erfährt, dass die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:24 Uhr
4 min.
Krankheitsausfälle im Job weiter hoch - zu hoch?
Kanzler Merz hat einen hohen Krankenstand kritisiert - Gewerkschaften mahnen. (Archivbild)
Erkältungen, psychische Probleme, Rückenschmerzen: Fehlzeiten von Beschäftigten wegen Krankheit halten sich hartnäckig, wie neue Daten zeigen. Sollten strengere Regeln für Krankschreibungen her?
Sascha Meyer, dpa
15.01.2026
3 min.
Ein Neujahrsempfang im Erzgebirge, bei dem Menschen im Ehrenamt im Rampenlicht stehen
Ortsvorsteher Thomas Welter (l.) und Bürgermeister Lars Dsaak haben Miriam Wagner mit dem „Kristall des Erzgebirges“ geehrt.
Keineswegs jede Kommune lädt zu einem Neujahrsempfang. Viele haben das Treffen zum Jahresauftakt gestrichen. Ganz anders im Erzgebirgsdorf Rittersgrün. Dort wächst der Zuspruch aus gutem Grund.
Beate Kindt-Matuschek
13:18 Uhr
4 min.
Pistorius: "Aktive Truppe so groß wie seit 12 Jahren nicht"
"Wir haben das beste Einstellungsergebnis seit Aussetzung der Wehrpflicht", sagt Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD).
Die Bundeswehr zählt erstmals seit Jahren wieder merklich mehr Soldaten. Bis zum Ziel von 260.000 Männern und Frauen in der stehenden Truppe ist allerdings noch ein Kraftakt.
Carsten Hoffmann, dpa
19.09.2025
3 min.
Hohe Würdigung für ein Dorf im Erzgebirge: Breitenbrunn offiziell erster „Hochschulort“ in Sachsen
Bürgermeister Lars Dsaak (l.) erhält von Ministerpräsident Michael Kretschmer die Urkunde.
Seit gestern ist es offiziell: Breitenbrunn darf mit dem Titel Hochschulort für sich werben. Der Bürgermeister spricht von einem „wichtigen Signal für den ländlichen Raum“.
Beate Kindt-Matuschek
07:40 Uhr
4 min.
Kann man heute wieder Polarlichter über Sachsen sehen?
Auch über Flöha waren die Polarlichter in der Nacht zu Dienstag mit bloßem Auge gut zu sehen.
Mancher ärgert sich vielleicht, dass er die tanzenden Polarlichter über Sachsen in der Nacht zum Dienstag verpasst hat. Wann gibt es die nächste Chance dazu?
Jürgen Becker
19.01.2026
3 min.
„Momentan sind wir noch auf der Insel der Glückseligen“: Dorf im Erzgebirge erzielt Rekord-Einnahmen
Für Crottendorf lief das Jahr 2025 wirklich gut. Ein Hauptgrund war die Gewerbesteuer.
Entgegen dem Trend in Sachsen war 2025 ein gutes Jahr für Crottendorf. Daher wird an einem Millionenprojekt festgehalten. Wofür 2026 noch Geld ausgegeben werden soll.
Annett Honscha
Mehr Artikel