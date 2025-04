Glück im Unglück hatte ein Mann, der ohne jede Sicherung versucht hat, den Totenstein in Schwarzenberg emporzuklettern.

Ein Mann ist am Totenstein in Schwarzenberg verunglückt. Diesmal handelte es sich um einen Kletterunfall, wie die Polizei erst auf Nachfrage der „Freien Presse“ am Montag bestätigt.