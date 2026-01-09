MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das gibt es mittlerweile in vielen Orten des Erzgebirges: Bäumchen brennen nach dem Fest.
Das gibt es mittlerweile in vielen Orten des Erzgebirges: Bäumchen brennen nach dem Fest. Bild: Christof Heyden/Archiv
Das gibt es mittlerweile in vielen Orten des Erzgebirges: Bäumchen brennen nach dem Fest.
Das gibt es mittlerweile in vielen Orten des Erzgebirges: Bäumchen brennen nach dem Fest. Bild: Christof Heyden/Archiv
Schwarzenberg
Knut-Feste im Erzgebirge: Hier findet das Weihnachtsbaum-Verbrennen im Raum Aue und Schwarzenberg statt
Von unseren Redakteuren
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ob Bad Schlema, Bermsgrün oder Breitenbrunn – im Erzgebirge verabschieden viele Orte die Weihnachtsbäume mit Knut-Festen. Wo und wann die Veranstaltungen im Raum Aue und Schwarzenberg geplant sind.

Tradition wäre wohl etwas übertrieben. Zur lieb gewonnenen Gewohnheit haben sie sich aber schon entwickelt: die Knut-Feste. In den kommenden Tagen werden sie wieder vielerorts im Erzgebirge gefeiert. Wann und wo das Weihnachtsbaum-Verbrennen im Raum Aue und Schwarzenberg geplant ist – die „Freie Presse“ gibt einen Überblick von A wie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:00 Uhr
12 min.
Wann und wo im Erzgebirge zu Weihnachten die Gottesdienste stattfinden: Die Termine im Überblick
Die Kirchen sind zum Weihnachtsfest im Erzgebirge besonders festlich geschmückt.
Für viele ist der Kirchenbesuch fester Bestandteil des Weihnachtsprogramms. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick über Gottesdienste und Christmetten im Erzgebirge an den Weihnachtsfeiertagen.
unserer Redaktion
18.12.2025
4 min.
Das ist am Wochenende im Raum Aue und Schwarzenberg los: Adventsmarkt-Premiere, Lichterfahrt, Konzert
In Aue findet am Wochenende erstmals ein Adventsmarkt statt, den die Innenstadthändler organisieren.
Ob Familienzauberschau in Aue, Lichterfahrt in Eibenstock oder eine Adventsmarkt-Premiere: Am Wochenende gibt es zahlreiche Veranstaltungen. Wohin? Die „Freie Presse“ hat mehrere Ausflugstipps parat.
unseren Redakteuren
08.01.2026
5 min.
Sturmtief „Elli“ trifft das Erzgebirge: Wo Schulen am Freitag wegen Schnee und Glätte geschlossen bleiben
Der Winterdienst dürfte in den kommenden Tagen wieder gut zu tun haben.
Sturmtief „Elli“ sorgt für unsichere Schulwege. Im Erzgebirge bleiben einige Schulen wegen des Wetters geschlossen. Eine generelle Empfehlung dafür gibt es aber nicht. Und wie plant der Regionalverkehr Erzgebirge?
Michael Urbach
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
08:36 Uhr
1 min.
Schneeglätte: Auto rutscht in Graben, Lkw bleiben hängen
Ein Unfall mit hohem Sachschaden wird von der S 288 vor Crimmitschau gemeldet.
Verkehrsprobleme gab es am Freitagmorgen unter anderem bei Crimmitschau und auf der A 4 bei Meerane.
Bernd Appel
08:26 Uhr
1 min.
Dämpfer für Exportwirtschaft im November
Der deutsche Außenhandel stockt im November. (Symbolbild)
Deutsche Firmen exportieren weniger, aber kaufen mehr ein. Vor allem aus China und den USA wächst der Warenstrom nach Deutschland.
Mehr Artikel