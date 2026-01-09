Knut-Feste im Erzgebirge: Hier findet das Weihnachtsbaum-Verbrennen im Raum Aue und Schwarzenberg statt

Ob Bad Schlema, Bermsgrün oder Breitenbrunn – im Erzgebirge verabschieden viele Orte die Weihnachtsbäume mit Knut-Festen. Wo und wann die Veranstaltungen im Raum Aue und Schwarzenberg geplant sind.

Tradition wäre wohl etwas übertrieben. Zur lieb gewonnenen Gewohnheit haben sie sich aber schon entwickelt: die Knut-Feste. In den kommenden Tagen werden sie wieder vielerorts im Erzgebirge gefeiert. Wann und wo das Weihnachtsbaum-Verbrennen im Raum Aue und Schwarzenberg geplant ist – die „Freie Presse“ gibt einen Überblick von A wie...