Kreuzung vorm Rathaus Beierfeld für einen Tag gesperrt

Der Knotenpunkt an der August-Bebel-Straße, an dem die Frankstraße mündet und die Straße An der Sturmlaterne abzweigt, ist am Mittwoch für einen Tag dicht.

Es ist ein sportliches Zeitfenster, das sich die Bauleute für den geplanten Einbau einer neuen Asphaltschicht gesetzt haben. Denn wie das Landratsamt mitteilt, wird der Knotenpunkt der August-Bebel-Straße in Beierfeld (S 270), an dem die Frankstraße einmündet und die Straße An der Sturmlaterne abzweigt, am Mittwoch für einen Tag voll...