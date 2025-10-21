Kritik am Anblick des Viadukts in Schwarzenberg hält sich hartnäckig: So reagiert der Oberbürgermeister

Der Wildwuchs unterm Eisenbahnviadukt in Schwarzenberg wuchert weiter. Ein Vermieter spricht „von einer Schande für die Stadt im Festjahr“. Dabei ist die Zuständigkeit klar.

Die Kritik am Anblick des Wildwuchses am Kreisverkehr in Schwarzenberg reißt nicht ab. „Dieser Anblick ist eine Schande für die Stadt, und das im Festjahr“, ärgert sich Uwe Gluth. Er ist Vermieter von Ferienwohnungen und reflektiert damit auch die Kritik seiner Gäste, die einen „schlechten Eindruck“ von Schwarzenberg mitnehmen, wie er...