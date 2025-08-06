Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Parkhaus von Schwarzenberg stehen ab Donnerstag Wartungsarbeiten an.
Im Parkhaus von Schwarzenberg stehen ab Donnerstag Wartungsarbeiten an. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Schwarzenberg
Kurzzeitige Wartungsarbeiten am Parkhaus Schwarzenberg
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Für drei Tage ist das Parkhaus Altstadt in Schwarzenberg nur eingeschränkt nutzbar. Für Dauermieter von Stellflächen wird ein Ersatz angeboten.

Im Zeitraum von Donnerstag, 7. August, bis Samstag, 9. August, erfolgen Wartungsarbeiten im Schwarzenberger Parkhaus „Altstadt“. Darüber informiert die Stadtverwaltung Schwarzenberg. Die geplanten Arbeiten würden Absperrungen und Umfahrungen notwendig machen und sind zu beachten, heißt es. Einige Stellplätze müssten dafür jedoch gesperrt...
