Landrat des Erzgebirges richtet dringenden Appell für Erhalt der Kultur-Landschaft an Freistaat

Landrat Rico Anton (CDU) fordert den Freistaat Sachsen mit Nachdruck auf, bei der Finanzierung der einzigartigen Kulturlandschaft des Erzgebirges finanziell zu helfen. Er formuliert vier konkrete Forderungen.

„Wir stehen vor großen Herausforderungen.“ Mit diesem Satz beginnen derzeit die meisten Pressekonferenzen, so auch die, zu der Landrat Rico Anton am Montag ins Schloss Schwarzenberg geladen hatte. Der CDU-Politiker aus dem Erzgebirge nutzte den Rahmen, um einen Appell an den Freistaat Sachsen für den Erhalt der hiesigen Kulturlandschaft zu...