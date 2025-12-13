MENÜ
Antifa-Demonstranten sind mit einem „Bullenhass“-Banner in der Stadt unterwegs.
Antifa-Demonstranten sind mit einem „Bullenhass“-Banner in der Stadt unterwegs. Bild: Niko Mutschmann
Die Polizei zeigt seit Samstagmittag in Schwarzenberg Präsenz. Foto: Niko Mutschmann
Die Polizei zeigt seit Samstagmittag in Schwarzenberg Präsenz. Foto: Niko Mutschmann Bild: Niko Mutschmann
Diesen Aufruf via Whatsapp bat Busunternehmer Udo Burkert zu teilen.
Diesen Aufruf via Whatsapp bat Busunternehmer Udo Burkert zu teilen. Bild: Screenshot Katrin Kablau
Update
Schwarzenberg
Linken-Demo und Bergparade: Was Besucher heute in Schwarzenberg beachten müssen
Von Antje Flath und Mike Baldauf
Eine Demonstration – und das in einer Kleinstadt wie Schwarzenberg, in der vier Stunden später eine Bergparade mit Tausenden Besuchern stattfinden wird. Die Polizei gibt Empfehlungen.

Der Start der angekündigten Linken-Demonstration in Schwarzenberg hat sich am Sonnabend leicht verzögert. Mehr als 200 Demonstranten haben sich am frühen Nachmittag am Bahnhof versammelt. Der geplante Beginn um 13.12 Uhr wurde zunächst nicht eingehalten. Die Lage vor Ort ist nach Angaben der Polizei ruhig.
