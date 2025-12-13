Linken-Demo und Bergparade: Was Besucher heute in Schwarzenberg beachten müssen

Schwarzenberg
Eine Demonstration – und das in einer Kleinstadt wie Schwarzenberg, in der vier Stunden später eine Bergparade mit Tausenden Besuchern stattfinden wird. Die Polizei gibt Empfehlungen.
Der Start der angekündigten Linken-Demonstration in Schwarzenberg hat sich am Sonnabend leicht verzögert. Mehr als 200 Demonstranten haben sich am frühen Nachmittag am Bahnhof versammelt. Der geplante Beginn um 13.12 Uhr wurde zunächst nicht eingehalten. Die Lage vor Ort ist nach Angaben der Polizei ruhig.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.