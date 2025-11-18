Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das einstige Hotel „Waldfrieden“ in Steinbach soll abgerissen werden.
Das einstige Hotel „Waldfrieden“ in Steinbach soll abgerissen werden. Bild: Irmela Hennig
Schwarzenberg
Nach Jahren des Verfalls: Altes Hotel im Erzgebirge wird abgerissen
Von Irmela Hennig
Johanngeorgenstadts Stadträte haben jetzt den Rückbau des Hotels „Waldfrieden“ beschlossen. Die Kosten gehen in die Hunderttausende Euro.

In Johanngeorgenstadt soll eine weitere Brache verschwinden. Das hat der Stadtrat kürzlich beschlossen. Es geht um das einstige Hotel „Waldfrieden“ im Stadtteil Steinbach, markant an der Ortsdurchfahrt gelegen. Es steht schon lange leer, verfällt und ist mittlerweile mit einem Bauzaun abgesichert. Es befindet sich in Privatbesitz.
