Nach Jahren des Verfalls: Altes Hotel im Erzgebirge wird abgerissen

Johanngeorgenstadts Stadträte haben jetzt den Rückbau des Hotels „Waldfrieden“ beschlossen. Die Kosten gehen in die Hunderttausende Euro.
In Johanngeorgenstadt soll eine weitere Brache verschwinden. Das hat der Stadtrat kürzlich beschlossen. Es geht um das einstige Hotel „Waldfrieden“ im Stadtteil Steinbach, markant an der Ortsdurchfahrt gelegen. Es steht schon lange leer, verfällt und ist mittlerweile mit einem Bauzaun abgesichert. Es befindet sich in Privatbesitz.
