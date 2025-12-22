MENÜ
Die Firma Schwarz nimmt eine Notsicherung der Dächer am Brandobjekt am Markt Schwarzenberg vor.
Die Firma Schwarz nimmt eine Notsicherung der Dächer am Brandobjekt am Markt Schwarzenberg vor.
Schwarzenberg
Nach Wohnungsbrand in Schwarzenberg: Fachfirma nimmt Notsicherung der Dächer vor
Von Beate Kindt-Matuschek
Nach dem verheerender Wohnungsbrand am 15. Dezember auf dem Markt in Schwarzenberg sind nun erste Sicherungsarbeiten in Gange. Wie es weitergeht.

Drei Dächer mussten die Feuerwehrleute aus Schwarzenberg und Umgebung öffnen, um der Flammen eines Wohnungsbrandes am Markt in Schwarzenberg Herr zu werden. Dieses Feuer hielt am 15. Dezember weit über 100 Rettungskräfte über viele Stunden in Atem. Nun sind die beiden vom Brand betroffenen Häuser eingerüstet, und zehn Mitarbeiter der Firma...
