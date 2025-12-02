Nach Zehn-Millionen-Finanzspritze: Diese Erzgebirger sind zur Mitgestaltung der Bergstadt-Zukunft aufgerufen

Schwarzenberg
Der Freistaat hilft beim Schuldenabbau, stellt aber Forderungen. Die sollen in Zusammenarbeit mit den Bürgern umgesetzt werden. Wie? Das war Thema auf einer Einwohnerversammlung in Johanngeorgenstadt.
Es gibt zwei Bilder, die Johanngeorgenstadts Bürgermeister André Oswald nutzt, wenn er um Verständnis für die Bergstadt wirbt. Bei Abgeordneten des Sächsischen Landtags beispielsweise. Das eine, die Fotografie einer Fassadenmalerei, zeigt Johann’stadts Markt samt Rathaus vor dem Abriss in den 1950er Jahren. Auf dem anderen, einem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.