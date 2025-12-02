Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Nach Zehn-Millionen-Finanzspritze: Diese Erzgebirger sind zur Mitgestaltung der Bergstadt-Zukunft aufgerufen

Wie soll die Zukunft von Johanngeorgenstadt aussehen? Jetzt sind die Bürger gefragt.
Wie soll die Zukunft von Johanngeorgenstadt aussehen? Jetzt sind die Bürger gefragt. Bild: Niko Mutschmann/Archiv
Bürgermeister André Oswald zeigt Johanngeorgenstadt während des Altstadtabrisses.
Bürgermeister André Oswald zeigt Johanngeorgenstadt während des Altstadtabrisses. Bild: Irmela Hennig
Rund hundert Zuhörer waren zu Einwohnerversammlung in die Sportstätte "Franz Mehring" gekommen.
Rund hundert Zuhörer waren zu Einwohnerversammlung in die Sportstätte "Franz Mehring" gekommen. Bild: Irmela Hennig
Die Einwohner wünschen sich eine Aufwertung des Freibades.
Die Einwohner wünschen sich eine Aufwertung des Freibades. Bild: Archivfoto: Irmela Hennig
Schwarzenberg
Nach Zehn-Millionen-Finanzspritze: Diese Erzgebirger sind zur Mitgestaltung der Bergstadt-Zukunft aufgerufen
Von Irmela Hennig
Der Freistaat hilft beim Schuldenabbau, stellt aber Forderungen. Die sollen in Zusammenarbeit mit den Bürgern umgesetzt werden. Wie? Das war Thema auf einer Einwohnerversammlung in Johanngeorgenstadt.

Es gibt zwei Bilder, die Johanngeorgenstadts Bürgermeister André Oswald nutzt, wenn er um Verständnis für die Bergstadt wirbt. Bei Abgeordneten des Sächsischen Landtags beispielsweise. Das eine, die Fotografie einer Fassadenmalerei, zeigt Johann’stadts Markt samt Rathaus vor dem Abriss in den 1950er Jahren. Auf dem anderen, einem...
