Nacht der Lichter in Schwarzenberg ohne Schrägaufzug – Defekt legt Lift lahm

Ein Defekt am Schrägaufzug zwischen Schloss und Kirche Schwarzenberg beschäftigt seit Mittwoch die Stadtwerke. Wie lange muss der Lift pausieren?

„Es ist höchst ärgerlich, und wir haben seit Mittwoch wirklich alles probiert, aber der Schrägaufzug wird zur Nacht der Lichter nicht fahren.“ Das sagt Stadtwerkechef Sascha Wehrmann am Donnerstagnachmittag. Da sind es nur noch wenige Stunden bis zur beliebten, abendlichen Veranstaltung, zu der wieder zahlreiche Besucher in der Alt- und...