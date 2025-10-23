Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Ab Montag ist in Schwarzenberg baubedingt auch die Altstadt gesperrt.
Ab Montag ist in Schwarzenberg baubedingt auch die Altstadt gesperrt.
Schwarzenberg
Nächste Vollsperrung in Schwarzenberg: Ab Montag ist auch die Altstadt dicht
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Kraftfahrer brauchen ab Montag wieder reichlich Geduld in Schwarzenberg. Nach der angekündigten Vollsperrung der B 101 kommt auch noch eine Sperrung im Zentrum hinzu.

Ab Montag müssen Kraftfahrer, die durch Schwarzenberg fahren, die Vollsperrung der B 101 (Straße der Einheit) beachten. Deshalb rollt der Verkehr in Richtung Annaberg und Johanngeorgenstadt über den Bahnhof, was Wartezeiten und Rückstau am Bahnübergang nach sich zieht.
