Nächtliche Container-Raubzüge im Erzgebirge

In Schwarzenberg sind Container aufgebrochen und Elektronik Bargeld und Zigaretten gestohlen worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt über 7000 Euro.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch – etwa in der Zeit von abends gegen 20 Uhr bis morgens gegen 6.15 Uhr – sind auf dem Festplatz neben der Straße der Einheit in Schwarzenberg drei Container verschiedener Firmen aufgebrochen worden. Dabei wurden Elektronik, Bargeld und Zigaretten im Gesamtwert von etwa 700 Euro gestohlen. Laut Polizei...