Nervige Straßensperre im Erzgebirge verschwindet: B 101 in Schwarzenberg ist ab Freitagnachmittag wieder offen

Ab 16.30 Uhr ist die weite Umleitung über Grünhain oder den Hofgarten passé - sogar drei Wochen vorfristig.

Diese Straßensperrung nervte viele Autofahrer. So sehr, dass die Bauarbeiter Betonsperren einsetzen mussten, um Fahrer abzuschrecken, die eine Durchfahrt erzwingen wollten. Am Freitag ist der Ärger vorbei, die B 101 in Schwarzenberg-Neuwelt wird wieder für den Verkehr freigegeben, die weiten Umleitungen über Grünhain oder den Stadtteil...