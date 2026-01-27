Netto-Markt im Erzgebirge wiedereröffnet: Das sagen Kunden zum neuen Einkaufskonzept

Dem Umbau im Netto-Markt von Raschau liegt ein neues Einkaufskonzept zugrunde. Jetzt hat der Einkaufsmarkt seine Tore wieder geöffnet. Was Kunden dazu sagen.

„War der nicht erst neu?“ Diese Frage haben sich im Vorfeld der Wiedereröffnung des Netto-Marktes in Raschau viele Kunden gestellt. Eröffnet wurde der Neubau an der Straße des Friedens im September 2019. Sechs Jahre ist das her. Jetzt gab es eine Wiedereröffnung nach kurzem Umbau im Inneren. Es wurde also weder angebaut noch verkleinert....