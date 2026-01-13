Neuer Asia-Imbiss in Schwarzenberg – Angebot wurde lange vermisst

Zahlreiche Kunden des Einkaufszentrums am Roten Mühlenweg in Schwarzenberg haben ein Imbissangebot vermisst. Nun öffnet sich das Fenster für Bestellungen wieder.

„Ich freue mich, dass man hier wieder etwas essen kann, und es schmeckt“, sagt Kerstin Unger. Die Schwarzenbergerin ist im Einkaufszentrum am Roten Mühlenweg unterwegs, um Besorgungen zu machen. Schuhfachgeschäft, Bau- und Getränkemarkt sowie ein Aldi-Supermarkt sind dort zu finden.