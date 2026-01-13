MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hung Nguyen und seine Ehefrau Linh Ninh betreiben den neuen Asia-Imbiss in Schwarzenberg.
Hung Nguyen und seine Ehefrau Linh Ninh betreiben den neuen Asia-Imbiss in Schwarzenberg. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Hung Nguyen und seine Ehefrau Linh Ninh betreiben den neuen Asia-Imbiss in Schwarzenberg.
Hung Nguyen und seine Ehefrau Linh Ninh betreiben den neuen Asia-Imbiss in Schwarzenberg. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Schwarzenberg
Neuer Asia-Imbiss in Schwarzenberg – Angebot wurde lange vermisst
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zahlreiche Kunden des Einkaufszentrums am Roten Mühlenweg in Schwarzenberg haben ein Imbissangebot vermisst. Nun öffnet sich das Fenster für Bestellungen wieder.

„Ich freue mich, dass man hier wieder etwas essen kann, und es schmeckt“, sagt Kerstin Unger. Die Schwarzenbergerin ist im Einkaufszentrum am Roten Mühlenweg unterwegs, um Besorgungen zu machen. Schuhfachgeschäft, Bau- und Getränkemarkt sowie ein Aldi-Supermarkt sind dort zu finden.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:46 Uhr
4 min.
Strecke der Musikwinkelbahn im Vogtland stillgelegt: Wie geht es jetzt weiter?
Frostige Zeiten am Bahnhof Gunzen. Doch ein Hoffnungsfunke glüht: Vielleicht wird die Ende 2025 still gelegte Bahnstrecke schon bald wieder in Betrieb genommen.
Seit Jahresende kann die Bahnstrecke zwischen Adorf und Zwotental nicht mehr befahren werden. Gleichzeitig kamen bei einer Spendenaktion für den Erhalt der beliebten Trasse 35.000 Euro zusammen. Wie stehen die Chancen, dass es weitergeht?
Daniela Hommel-Kreißl
12.01.2026
4 min.
„Wunder von Hainichen“: Stadt erlebt seltenen Babyboom zwischen Weihnachten und Neujahr
Von links: Die Neugeborenen Mia Morgenstern, Lasse Lauckner und Hugo Schindler waren mit ihren Familien im Rathaus bei OBM Dieter Greysinger (l.) zu Gast.
Weihnachts-, Silvester- und Neujahrsbabys auf einen Schlag: Mit Lasse, Hugo und Mia erlebt Hainichen einen wahren Kindersegen im neuen Jahr. Den kann die Stadt gut gebrauchen, denn sie schrumpft.
Manuel Niemann
13.01.2026
4 min.
Ärztin in Reichenbach stellt kassenärztliche Behandlung ein: „Ich habe mal Medizin studiert, nicht Informatik“
Andrea Cornelius aus Reichenbach hat zum Jahreswechsel die kassenärztlichen Sprechstunden in ihrer Praxis eingestellt.
In Reichenbach und im Vogtlandkreis fehlt es an Ärzten. In Reichenbach stellte eine Ärztin die kassenärztliche Versorgung zum Jahreswechsel ein. Warum?
Caspar Leder
10:50 Uhr
4 min.
Baukran stürzt auf Zug - mindestens 22 Tote in Thailand
Zahlreiche Teams waren an den Bergungsarbeiten beteiligt.
In Thailand stürzt ein massiver Baukran um, ein Zug entgleist bei voller Fahrt: Viele Studenten und Pendler kommen bei dem schweren Unglück ums Leben. Was über den Unfallhergang bekannt ist.
Carola Frentzen, dpa
12.01.2026
1 min.
Leblose Person am Totenstein in Schwarzenberg entdeckt
Der Bahnhofsberg in Schwarzenberg ist am Montag wegen Polizeiermittlungen gesperrt gewesen.
Am Montagvormittag ist eine leblose Person auf dem Dach eines Schuppens unterhalb des Totensteins in Schwarzenberg entdeckt worden.
Beate Kindt-Matuschek
08.01.2026
1 min.
Sauerei vorm Museum in Schwarzenberg: Altkleider auf Parkplatz gekippt
Dreist: Altkleider auf dem Parkplatz vorm Eisenbahnmuseum Schwarzenberg entsorgt.
Am helllichten Tag haben Unbekannte einen Haufen Altkleider auf dem Parkplatz vorm Eisenbahnmuseum in Schwarzenberg entsorgt. Der Geschäftsführer des Vereins ist entsetzt.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel