Sophie, Fynn und Emilia (v. l.) haben die Nestschaukel für sich entdeckt. Für „Freie Presse“ haben sie den neuen Erlebnispark im Erzgebirge getestet.
Sophie, Fynn und Emilia (v. l.) haben die Nestschaukel für sich entdeckt. Für „Freie Presse“ haben sie den neuen Erlebnispark im Erzgebirge getestet. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Erste Station ist der Kettcar-Parcours.
Erste Station ist der Kettcar-Parcours. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Fynn steht im Tante-Emma-Laden hinter der Kasse.
Fynn steht im Tante-Emma-Laden hinter der Kasse. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Emilia erobert die Rutsche.
Emilia erobert die Rutsche. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Sophie und Emilia toben ausgelassen im Bällebad.
Sophie und Emilia toben ausgelassen im Bällebad. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Der Kletterturm lässt die Zeit sehr schnell vergessen.
Der Kletterturm lässt die Zeit sehr schnell vergessen. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Von Emilia, Sophie und Fynn (v. l.) gibt es am Ende ein Daumenhoch für den „Glück Auf - Erlebnispark“ in Markersbach.
Von Emilia, Sophie und Fynn (v. l.) gibt es am Ende ein Daumenhoch für den „Glück Auf - Erlebnispark“ in Markersbach. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Schwarzenberg
Neuer Glück-Auf-Erlebnispark im Erzgebirge im Selbsttest: So fällt das Fazit von drei Kindern aus
Von Katja Lippmann-Wagner
Seit Anfang des Monats hat der Glück-Auf-Erlebnispark in Markersbach geöffnet. Mehr als 20 Millionen Euro sind in den Indoorspielplatz investiert worden. Unsere Reporterin hat ihn mit zwei Mädchen und einem Jungen besucht.

Nach fast drei Stunden im „Glück Auf – Der Erlebnispark“ in Markersbach sitzen drei überglückliche Kinder bei mir im Auto, okay, vielleicht sind es auch nur „zweieinhalb“. Sophie (5) erklärt mir immer wieder: „Tante Katja, das war der schönste Tag in meinem Leben.“ Ihr nicht ganz so glücklicher Zwillingsbruder Fynn sitzt auf...
