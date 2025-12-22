Neuer Glück-Auf-Erlebnispark im Erzgebirge im Selbsttest: So fällt das Fazit von drei Kindern aus

Schwarzenberg
Seit Anfang des Monats hat der Glück-Auf-Erlebnispark in Markersbach geöffnet. Mehr als 20 Millionen Euro sind in den Indoorspielplatz investiert worden. Unsere Reporterin hat ihn mit zwei Mädchen und einem Jungen besucht.
Nach fast drei Stunden im „Glück Auf – Der Erlebnispark“ in Markersbach sitzen drei überglückliche Kinder bei mir im Auto, okay, vielleicht sind es auch nur „zweieinhalb“. Sophie (5) erklärt mir immer wieder: „Tante Katja, das war der schönste Tag in meinem Leben.“ Ihr nicht ganz so glücklicher Zwillingsbruder Fynn sitzt auf...
