Ramona Halank hat jetzt ihren Hundesalon „Fellzauber“ in Erla-Crandorf eröffnet. Ihr Hund Santos ist nicht nur Model, sondern auch Empfangschef.
Ramona Halank hat jetzt ihren Hundesalon „Fellzauber“ in Erla-Crandorf eröffnet. Ihr Hund Santos ist nicht nur Model, sondern auch Empfangschef. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Schwarzenberg
Neuer Hundesalon im Erzgebirge: Wo Vierbeiner einen Wellnesstag genießen können
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sie hat ihre Leidenschaft für Hunde zum Beruf gemacht: Ramona Halank bietet in Erla-Crandorf nun professionelle Pflege für Hunde an, und das verknüpft mit einem speziellen Service.

Eine Türklingel braucht es nicht im neuen Hundesalon „Fellzauber“ in Erla-Crandorf. Santos ist der Empfangschef und gibt sofort Laut, wenn Kundschaft kommt. Der vierjährige Maltipoo (eine Kreuzung aus Malteser und Pudel) ist der Hund von Ramona Halank. Mit ihrem neuen Hundesalon hat sich die 42-Jährige jetzt einen Traum erfüllt, wie sie...
