Neuer Hundesalon im Erzgebirge: Wo Vierbeiner einen Wellnesstag genießen können

Schwarzenberg
Sie hat ihre Leidenschaft für Hunde zum Beruf gemacht: Ramona Halank bietet in Erla-Crandorf nun professionelle Pflege für Hunde an, und das verknüpft mit einem speziellen Service.
Eine Türklingel braucht es nicht im neuen Hundesalon „Fellzauber“ in Erla-Crandorf. Santos ist der Empfangschef und gibt sofort Laut, wenn Kundschaft kommt. Der vierjährige Maltipoo (eine Kreuzung aus Malteser und Pudel) ist der Hund von Ramona Halank. Mit ihrem neuen Hundesalon hat sich die 42-Jährige jetzt einen Traum erfüllt, wie sie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.