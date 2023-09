Neuer Kunstrasen für Fußballplatz im Erzgebirge

Weil der alte Rasen völlig kaputt ist, investiert Johanngeorgenstadt nun in die Sportstätte „Franz Mehring“. Dafür fließen Fördermittel. Die kommen bald auch anderen Sporteinrichtungen zu Gute.

Er sei wirklich „fertig“ – der Kunstrasen auf dem Fußballplatz von Johanngeorgenstadt. Das betonten Bürgermeister André Oswald und Bauamtsleiter René Scheer jüngst zur Stadtratsitzung. Sie begründeten damit, dass die Stadt in einen neuen Rasen investieren will. Der soll noch dieses Jahr auf der Fläche an der Sportstätte „Franz...