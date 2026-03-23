Neueröffnung nach Umbau: In diesem Café im Erzgebirge dreht sich alles um Blumen

In einem an einen Blumenladen angeschlossenen Café in Grünhain-Beierfeld gehen Pflanzen und Eis eine Symbiose ein. Was sonst in Gärten blüht und duftet, entfaltet sich dort eiskalt auf der Zunge.

Eigentlich wollte Celine Paul Tierärztin werden, erzählt sie. Dann jedoch sei gesundheitlich etwas dazwischengekommen. Sie habe den Kinderwunsch vorgezogen und stieg mit ins Unternehmen der Familie ein: die Firma „Blumen und Café Geißler“ in Grünhain-Beierfeld. Dort gibt es Floristik, Blumen und Pflanzen wie üblich im Blumenladen, aber... Eigentlich wollte Celine Paul Tierärztin werden, erzählt sie. Dann jedoch sei gesundheitlich etwas dazwischengekommen. Sie habe den Kinderwunsch vorgezogen und stieg mit ins Unternehmen der Familie ein: die Firma „Blumen und Café Geißler“ in Grünhain-Beierfeld. Dort gibt es Floristik, Blumen und Pflanzen wie üblich im Blumenladen, aber...