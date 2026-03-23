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Celine Paul bietet neben Eis auch Torten und Kuchen an – inklusive Blümchendeko.
Celine Paul bietet neben Eis auch Torten und Kuchen an – inklusive Blümchendeko. Foto: Carsten Wagner
Nicht nur Pfirsich-Rosen-Eis findet sich in der Eistheke. Gibt es Roseneisbecher, ist in diesen auch mal Rosenblütenzucker.
Nicht nur Pfirsich-Rosen-Eis findet sich in der Eistheke. Gibt es Roseneisbecher, ist in diesen auch mal Rosenblütenzucker. Foto: Carsten Wagner
So sieht es im Gastraum des „Blumencafés“ aus, hier eine festlich gedeckte Tafel.
So sieht es im Gastraum des „Blumencafés“ aus, hier eine festlich gedeckte Tafel. Foto: Carsten Wagner
Celine Paul bietet neben Eis auch Torten und Kuchen an – inklusive Blümchendeko.
Celine Paul bietet neben Eis auch Torten und Kuchen an – inklusive Blümchendeko. Foto: Carsten Wagner
Nicht nur Pfirsich-Rosen-Eis findet sich in der Eistheke. Gibt es Roseneisbecher, ist in diesen auch mal Rosenblütenzucker.
Nicht nur Pfirsich-Rosen-Eis findet sich in der Eistheke. Gibt es Roseneisbecher, ist in diesen auch mal Rosenblütenzucker. Foto: Carsten Wagner
So sieht es im Gastraum des „Blumencafés“ aus, hier eine festlich gedeckte Tafel.
So sieht es im Gastraum des „Blumencafés“ aus, hier eine festlich gedeckte Tafel. Foto: Carsten Wagner
Schwarzenberg
Neueröffnung nach Umbau: In diesem Café im Erzgebirge dreht sich alles um Blumen
Redakteur
Von Katrin Hofmann
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In einem an einen Blumenladen angeschlossenen Café in Grünhain-Beierfeld gehen Pflanzen und Eis eine Symbiose ein. Was sonst in Gärten blüht und duftet, entfaltet sich dort eiskalt auf der Zunge.

Eigentlich wollte Celine Paul Tierärztin werden, erzählt sie. Dann jedoch sei gesundheitlich etwas dazwischengekommen. Sie habe den Kinderwunsch vorgezogen und stieg mit ins Unternehmen der Familie ein: die Firma „Blumen und Café Geißler“ in Grünhain-Beierfeld. Dort gibt es Floristik, Blumen und Pflanzen wie üblich im Blumenladen, aber...
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