Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Schwarzenberg
  • |

  • Neues Kapitel einer Erfolgsgeschichte im Erzgebirge beginnt - Generationswechsel in der Köhlerhütte Waschleithe

Die Schmidts: Katrin, Johanna und Heiko. Tochter Johanna (M.) übernimmt zum 1. September 2025 die Leitung des Familienbetriebs.
Die Schmidts: Katrin, Johanna und Heiko. Tochter Johanna (M.) übernimmt zum 1. September 2025 die Leitung des Familienbetriebs. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Die Schmidts: Katrin, Johanna und Heiko. Tochter Johanna (M.) übernimmt zum 1. September 2025 die Leitung des Familienbetriebs.
Die Schmidts: Katrin, Johanna und Heiko. Tochter Johanna (M.) übernimmt zum 1. September 2025 die Leitung des Familienbetriebs. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Schwarzenberg
Neues Kapitel einer Erfolgsgeschichte im Erzgebirge beginnt - Generationswechsel in der Köhlerhütte Waschleithe
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

20 Jahre ist es her, dass Katrin und Heiko Schmidt die Köhlerhütte Waschleithe aus dem Dornröschenschlaf erweckt haben. Doch nicht nur diese zwei Jahrzehnte sind Grund für ein Fest am Wochenende.

„Unsere Tochter Johanna wird ab 1. September die Leitung des Familienbetriebs übernehmen.“ Mit dieser Aussage überrascht Köhlerhüttenchef Heiko Schmidt jetzt. Überraschend kommt diese Nachricht allerdings nur für die breite Öffentlichkeit, denn geplant und zielstrebig verfolgt wurde dieser Schritt in dem Familienunternehmen schon seit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.05.2025
3 min.
Gastgeber im Erzgebirge sind Weltspitze: Köhlerhütte Waschleithe gehört zu den 1 Prozent der besten Hotels weltweit
Vor 20 Jahren übernahmen Katrin und Heiko Schmidt die Köhlerhütte in Waschleithe. Heute gehört das Haus zu den besten Hotels weltweit.
Die Urkunde mit der Eule sieht unscheinbar aus. Doch was sie belegt, ist grandios. Heiko Schmidt und sein Team der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe sind Gastgeber mit Bestbewertungen.
Beate Kindt-Matuschek
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
25.07.2025
4 min.
So lassen Roland Kaiser und Andreas Gabalier die Hotelpreise in Schwarzenberg steigen
Sie treten dieses Jahr wieder in Schwarzenberg auf: Andreas Gabalier (l.) und Roland Kaiser.
Andreas Gabalier und Roland Kaiser kehren in wenigen Tagen zurück nach Schwarzenberg. Die Konzerte dürften viele Gäste anlocken. Doch wo finden die noch freie Zimmer in Hotels - und was kosten diese?
Caspar Leder
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
Mehr Artikel