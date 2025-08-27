Neues Kapitel einer Erfolgsgeschichte im Erzgebirge beginnt - Generationswechsel in der Köhlerhütte Waschleithe

20 Jahre ist es her, dass Katrin und Heiko Schmidt die Köhlerhütte Waschleithe aus dem Dornröschenschlaf erweckt haben. Doch nicht nur diese zwei Jahrzehnte sind Grund für ein Fest am Wochenende.

„Unsere Tochter Johanna wird ab 1. September die Leitung des Familienbetriebs übernehmen.“ Mit dieser Aussage überrascht Köhlerhüttenchef Heiko Schmidt jetzt. Überraschend kommt diese Nachricht allerdings nur für die breite Öffentlichkeit, denn geplant und zielstrebig verfolgt wurde dieser Schritt in dem Familienunternehmen schon seit... „Unsere Tochter Johanna wird ab 1. September die Leitung des Familienbetriebs übernehmen.“ Mit dieser Aussage überrascht Köhlerhüttenchef Heiko Schmidt jetzt. Überraschend kommt diese Nachricht allerdings nur für die breite Öffentlichkeit, denn geplant und zielstrebig verfolgt wurde dieser Schritt in dem Familienunternehmen schon seit...