Peter Maffay kommt nach Schwarzenberg: Das müssen Autofahrer vor den Konzerten wissen

Der Aufbau für die Konzerte von Peter Maffay läuft. Die Waldbühne Schwarzenberg gehört zu den Stationen der Love-Places-Tour des Sängers. Autofahrer und Anlieger müssen mit Einschränkungen rechnen.

Das Telefon in der Stadtinformation Schwarzenberg klingelt ohne Pause. Und nahezu von jedem Anrufer werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefragt, wo man am günstigen parken könnte, um am Freitag oder Samstag eines der beiden Konzerte von Peter Maffay auf der Waldbühne in Schwarzenberg zu besuchen.