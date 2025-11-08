Plötzlich Glatteis: Mehrere Unfälle nacheinander auf Straße bei Schwarzenberg

Schwarzenberg
Mehrere Fahrzeuge waren in Unfälle verwickelt, die sich am Freitagnachmittag bei Schwarzenberg ereigneten. Der Grund: Glatteis.
Auf der Staatstraße 274 bei Schwarzenberg kam es infolge von plötzlich auftretendem Glatteis am späten Freitagnachmittag zu mehreren Verkehrsunfällen. Zunächst fuhr ein 48-jähriger Fahrer mit einem Renault in Richtung Schwarzenberg. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn nach rechts ab. Das Fahrzeug drehte und überschlug sich und kam...
