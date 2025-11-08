Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Zu mehreren Unfällen ist es aufgrund von Glatteis bei Schwarzenberg gekommen.
Zu mehreren Unfällen ist es aufgrund von Glatteis bei Schwarzenberg gekommen.
Schwarzenberg
Plötzlich Glatteis: Mehrere Unfälle nacheinander auf Straße bei Schwarzenberg
Von Heike Mann
Mehrere Fahrzeuge waren in Unfälle verwickelt, die sich am Freitagnachmittag bei Schwarzenberg ereigneten. Der Grund: Glatteis.

Auf der Staatstraße 274 bei Schwarzenberg kam es infolge von plötzlich auftretendem Glatteis am späten Freitagnachmittag zu mehreren Verkehrsunfällen. Zunächst fuhr ein 48-jähriger Fahrer mit einem Renault in Richtung Schwarzenberg. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn nach rechts ab. Das Fahrzeug drehte und überschlug sich und kam...
