Polizei sagt geplante Suche nach Vermisstem im Erzgebirge ab

Nachdem das Auto eines 35-Jährigen aus Hof bei Schwarzenberg gefunden wurde, gab es eine Suchaktion. Eine Wiederholung ist nun nicht nötig.

Die für diese Woche geplante Vermisstensuche nach einem Mann aus Hof hat die Polizei abgesagt. Nachdem am Mittwoch sein Auto in einem Waldstück bei Schwarzenberg entdeckt worden war, hatte die Polizei in Oberfranken ihre sächsischen Kollegen um Amtshilfe ersucht. Weshalb die Person gesucht wird, wurde nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Hof...