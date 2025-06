Privates Unternehmen aus dem Erzgebirge rettet traditionsreiches Klosterfest

Von Freitag bis Sonntag feiert Grünhain sein Klosterfest. Dafür bündeln ein privates Unternehmen und zahlreiche Vereine ihre Kräfte. Sogar ein Festumzug ist wieder geplant.

Auf dem Klostergelände Grünhain ist am Wochenende viel los. Das traditionsreiche Klosterfest steht an, das bereits zu DDR-Zeiten für Furore sorgte. Selbst Fernsehliebling Heinz Quermann soll dort in den 70er Jahren moderiert haben. Die Auflage 2025 wartet zwar nicht mit Fernsehstars auf, dafür aber mit ganz viel Herzblut. Und dieses war auch...