Raubdelikt an der Grenze: Tschechische Polizei bittet um Unterstützung

Die Polizei sucht Zeugen eines Raubdelikts, das sich am Samstag gegen 12 Uhr am Grenzübergang von Johanngeorgenstadt nach Cerný Potoc ereignet hat. Die Polizei in der Tschechischen Republik ermittelt und bittet bei der Suche nach den Tätern um Unterstützung. Vier Männer hatten in einem asiatischen Geschäft unmittelbar nach dem Grenzübergang...