Raupenkran, Ghostbusters-Auto, Hubschrauber: Erzgebirger zeigt ungewöhnliche Lego-Sammlung

Rund 60 Objekte aus Lego-Bausätzen sind ab 13. September in Johanngeorgenstadt zu sehen. Zu verdanken sind sie der Leidenschaft eines Erzgebirgers. Wie kam er dazu?

Ein Lamborghini, Hubschrauber, mehrere Trucks, Rennwagen, ein Schaufelradbagger, ein LR 13000 – leistungsstärkster Raupenkran der Firma Liebherr. Und dann noch das Ecto-1, das Auto der Geisterjäger aus der Trick- und Kinofilmreihe „Ghostbusters“. Fahrzeuge und Fluggeräte, von denen wohl nicht nur kleine Jungen träumen. Mario Strobel... Ein Lamborghini, Hubschrauber, mehrere Trucks, Rennwagen, ein Schaufelradbagger, ein LR 13000 – leistungsstärkster Raupenkran der Firma Liebherr. Und dann noch das Ecto-1, das Auto der Geisterjäger aus der Trick- und Kinofilmreihe „Ghostbusters“. Fahrzeuge und Fluggeräte, von denen wohl nicht nur kleine Jungen träumen. Mario Strobel...