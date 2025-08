Roland Kaiser lässt Waldbühne in Schwarzenberg beben

Wenn der Schlagerstar ruft, kommen die Fans in Scharen. Beim Konzert am Samstagabend in Schwarzenberg sorgt er mit Hits zum Mitsingen und Songs mit Tiefgang und Botschaft für Abwechslung.

Überall leuchten auf den Köpfen der weiblichen Gäste Kronen. Sie sind rund um Roland Kaiser beliebte Werbeartikel. Selbst einzelne Mitarbeiterinnen der Security haben sich eine Krone aufgesetzt. Wer keine hat, zeigt mit einem T-Shirt Flagge, etwa mit dem Aufdruck: „Warum hast Du nicht nein gesagt“. Das Duett, das Kaiser ursprünglich mit... Überall leuchten auf den Köpfen der weiblichen Gäste Kronen. Sie sind rund um Roland Kaiser beliebte Werbeartikel. Selbst einzelne Mitarbeiterinnen der Security haben sich eine Krone aufgesetzt. Wer keine hat, zeigt mit einem T-Shirt Flagge, etwa mit dem Aufdruck: „Warum hast Du nicht nein gesagt“. Das Duett, das Kaiser ursprünglich mit...