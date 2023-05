Roland Kaiser und Andreas Gabalier sorgen für Ausnahmezustand: Schwarzenberg bereitet sich auf Tausende Konzertbesucher vor

Der österreichische Sänger Gabalier gastiert am Freitag auf der Waldbühne, am Samstag will der Kaiser seine Fans begeistern. Sonderparkplätze und Bus-Shuttleverkehr sollen An- und Abreise der Fans erleichtern.

Die Waldbühne in Schwarzenberg bietet am ersten Juni-Wochenende die Kulisse für zwei Open-Air-Veranstaltungen der Extraklasse. Sie werden Tausende Musikfans aus dem Erzgebirge, aus Sachsen und wohl auch darüber hinaus anlocken. Am Freitag, 2. Juni, macht Andreas Gabalier auf seiner Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu-Tour in Schwarzenberg Station. Tags...