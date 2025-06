Sauberste Luft und kultiges Naturbad: Womit zwei Orte im Erzgebirge bei Touristen punkten wollen

Carlsfeld und Johanngeorgenstadt liegen beide an der Kammloipe. Bisher war man in den Orten stark auf den Wintersport fixiert. Das soll sich ändern, und dabei wollen beide an einem Strick ziehen.

Wenn im Winter Tausende Skisportler die Kammloipe nutzen, arbeiten die Sportvereine von Johanngeorgenstadt und Carlsfeld schon seit vielen Jahren zusammen, um beste Bedingungen für die Touristen zu schaffen. Schon allein aus dieser Sicht bestehen viele Gemeinsamkeiten zwischen beiden Orten. Doch beide haben sich noch mehr vorgenommen und wollen...