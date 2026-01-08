Sauerei vorm Museum in Schwarzenberg: Altkleider auf Parkplatz gekippt

Am helllichten Tag haben Unbekannte einen Haufen Altkleider auf dem Parkplatz vorm Eisenbahnmuseum in Schwarzenberg entsorgt. Der Geschäftsführer des Vereins ist entsetzt.

„Das ist doch absolut abartig“, sagt Axel Schlenkrich. Er ist der Geschäftsführer des Vereins Sächsischer Eisenbahnfreunde, die das Eisenbahnmuseum in Schwarzenberg betreiben. Am Mittwoch haben bislang Unbekannte auf dem Parkplatz vorm Museum einen großen Haufen alter Klamotten abgekippt. „Das ist doch absolut abartig“, sagt Axel Schlenkrich. Er ist der Geschäftsführer des Vereins Sächsischer Eisenbahnfreunde, die das Eisenbahnmuseum in Schwarzenberg betreiben. Am Mittwoch haben bislang Unbekannte auf dem Parkplatz vorm Museum einen großen Haufen alter Klamotten abgekippt.