MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Dreist: Altkleider auf dem Parkplatz vorm Eisenbahnmuseum Schwarzenberg entsorgt.
Dreist: Altkleider auf dem Parkplatz vorm Eisenbahnmuseum Schwarzenberg entsorgt. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Dreist: Altkleider auf dem Parkplatz vorm Eisenbahnmuseum Schwarzenberg entsorgt.
Dreist: Altkleider auf dem Parkplatz vorm Eisenbahnmuseum Schwarzenberg entsorgt. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Schwarzenberg
Sauerei vorm Museum in Schwarzenberg: Altkleider auf Parkplatz gekippt
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am helllichten Tag haben Unbekannte einen Haufen Altkleider auf dem Parkplatz vorm Eisenbahnmuseum in Schwarzenberg entsorgt. Der Geschäftsführer des Vereins ist entsetzt.

„Das ist doch absolut abartig“, sagt Axel Schlenkrich. Er ist der Geschäftsführer des Vereins Sächsischer Eisenbahnfreunde, die das Eisenbahnmuseum in Schwarzenberg betreiben. Am Mittwoch haben bislang Unbekannte auf dem Parkplatz vorm Museum einen großen Haufen alter Klamotten abgekippt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.01.2026
1 min.
Macho mit Manko: Der BMW X5 beim TÜV (seit 2013)
Der X5 punktet bei Komfort, Fahrwerk und Bremsen: Die meisten Baujahre zeigen in der Hauptuntersuchung nur wenige Schwächen.
Das Oberklasse-SUV X5 trumpft bei der HU mit standfesten Bremsen auf - überraschend angesichts des hohen Leergewichts. Eine Marotte am Fahrwerk des auffälligen Autos sollte man indes im Blick haben.
Stefan Weißenborn, dpa
18.12.2025
2 min.
Weitere Kleidercontainer im Erzgebirge werden bis Jahresende aus den Kommunen abgezogen
Einer der letzten Kleidercontainer von Humana, der in Schwarzenberg stand.
Die Altkleiderwerter stecken in der schwersten Krise seit 40 Jahren. Die Verkaufspreise der Textilien sind eingebrochen. Nur ein Kreisverband nimmt auch 2026 ab.
Beate Kindt-Matuschek
09.12.2025
4 min.
Sonderschicht im Erzgebirge: Altkleiderentsorgung offenbart ein ekliges Dilemma
Julian Morgenstern sagt: Jede Spende hilft, nur nicht, wenn sie in den Dreck geschmissen wird.
Mitarbeiter des DRK-Kreisverbands Aue-Schwarzenberg und der Landkreisentsorgung Schwarzenberg haben jetzt mit einer Sonderschicht versucht, vor die Welle zu kommen. Die Welle aus Altkleidern und Müll. Wie geht es 2026 weiter?
Beate Kindt-Matuschek
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
10:30 Uhr
2 min.
Dieses Hotel im Erzgebirge gehört zu den besten in Deutschland in Sachen Familienfreundlichkeit
Das Hotel „Am Bühl“ in Eibenstock ist Sachsens familienfreundlichstes Hotel.
Wo steht das beste Hotel mit Kinderbetreuung? Das wollte ein Internetportal wissen. Zur Auswahl standen 700 Familienhotels in 14 europäischen Ländern. Ein Haus im Erzgebirge schafft es sachsenweit auf Platz eins.
Heike Mann
09.01.2026
2 min.
Trump: Nur mein Sinn für Moral kann mich zurückhalten
Er brauche kein internationales Recht, sagte US-Präsident Donald Trump der "New York Times". (Archivbild)
Setzt das internationale Recht Grenzen für Donald Trump? Der US-Präsident selbst fühlt sich nur von seinem Sinn für Moral eingeschränkt, wie er der "New York Times" offenbarte.
Mehr Artikel