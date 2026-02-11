Schlagabtausch im Netz: Schwarzenbergs OB erntet für seine Warnung an die Bürger reichlich Unmut

Über Facebook hat Schwarzenbergs Stadtchef eine Warnung und Bitte an die Bürger der Stadt veröffentlicht. Im Netz wird diese Wortmeldung kritisch kommentiert.

Die jüngste körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 39-jährigen Mann und einer Gruppe ausländischer Jugendlicher („Freie Presse“ berichtete) hat Oberbürgermeister Ruben Gehart (CDU) zum Anlass genommen, sich über das soziale Netzwerk Facebook an die Bewohner der Stadt zu wenden. In einem rot unterlegten Post heißt es unter... Die jüngste körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 39-jährigen Mann und einer Gruppe ausländischer Jugendlicher („Freie Presse“ berichtete) hat Oberbürgermeister Ruben Gehart (CDU) zum Anlass genommen, sich über das soziale Netzwerk Facebook an die Bewohner der Stadt zu wenden. In einem rot unterlegten Post heißt es unter...