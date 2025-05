Schneereste im Erzgebirge: Snowboarder wagen letzte Abfahrt

Offiziell ist die Skisaison zwar schon seit Ostersonntag vorbei. Doch zwei Snowboarder aus Chemnitz haben trotzdem noch einen letzten Flecken Schnee an einem Hang gefunden - und für eine letzte Abfahrt genutzt.

Sie werden es nicht glauben: Es gibt noch Schnee im Erzgebirge. Und so gönnten sich am Mittwoch die beiden Snowboardfans Adrian Fichtner (unten) und Sebastian Kitzing auf der Skipiste von Potucky neben der bekannten Dreckschänke in Tschechien eine letzte Pistenfahrt der eigentlich schon lange beendeten Saison. Der offiziell letzte Skitag am Lift...