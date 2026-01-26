MENÜ
Vier Grundschulen unterhält die Stadt Schwarzenberg aktuell. Doch wie lange geht das noch, angesichts dramatisch sinkender Kinderzahlen?
Vier Grundschulen unterhält die Stadt Schwarzenberg aktuell. Doch wie lange geht das noch, angesichts dramatisch sinkender Kinderzahlen? Bild: Carsten Wagner
Staatsminister Conrad Clemens stattet der Grundschule in Schwarzenberg-Heide einen Besuch ab. Er sowie Kita-Leiterin Claudia Teuber (2. v.l.) lauschten zunächst einem Vortrag des Stadtchefs. .
Staatsminister Conrad Clemens stattet der Grundschule in Schwarzenberg-Heide einen Besuch ab. Er sowie Kita-Leiterin Claudia Teuber (2. v.l.) lauschten zunächst einem Vortrag des Stadtchefs. . Bild: Carsten Wagner
In kleiner Runde mit Schulleiter Ruben Maximilian Gehart (l.), dem OB Gehart (M.) sowie Vertretern von Hort, Förderverein und Bildungsagentur antwortete Staatsminister Conrad Clemens (r.) auf Fragen.
In kleiner Runde mit Schulleiter Ruben Maximilian Gehart (l.), dem OB Gehart (M.) sowie Vertretern von Hort, Förderverein und Bildungsagentur antwortete Staatsminister Conrad Clemens (r.) auf Fragen. Bild: Carsten Wagner
Einen Überblick über die aktuelle Schullandschaft in der Stadt Schwarzenberg gab Oberbürgermeister Ruben Gehart (CDU).
Einen Überblick über die aktuelle Schullandschaft in der Stadt Schwarzenberg gab Oberbürgermeister Ruben Gehart (CDU). Bild: Carsten Wagner
In der Grundschule in Erla-Crandorf lernen derzeit 83 Mädchen und Jungen in vier Klassen. Doch ob eine neue erste Klasse gebildet werden kann, ist offen.
In der Grundschule in Erla-Crandorf lernen derzeit 83 Mädchen und Jungen in vier Klassen. Doch ob eine neue erste Klasse gebildet werden kann, ist offen. Bild: Georg Ulrich Dostmann
Schwarzenberg
Schülerzahlen sinken – Freistaat will Schulen auf dem Land mit neuem Konzept erhalten
Von Beate Kindt-Matuschek
„100 Tage, 100 Schulen“ - eine Besuchsreise von Sachsens Kultusminister führt ihn nach Schwarzenberg. Vier Grundschulen unterhält die Stadt noch, aber die Kinderzahlen sinken. Eine Schule „wackelt“ akut.

In 100 Tagen 100 Schulen besuchen und zuhören. Das ist, was sich Sachsens Kultusminister Conrad Clemens auch für 2026 als Aufgabe gestellt hat. Damit will der CDU-Landespolitiker vor Ort erkunden, wie es läuft an den Schulen und wo es Verbesserungsbedarf gibt, den die Politik beeinflussen kann.
