Schülerzahlen sinken – Freistaat will Schulen auf dem Land mit neuem Konzept erhalten

„100 Tage, 100 Schulen“ - eine Besuchsreise von Sachsens Kultusminister führt ihn nach Schwarzenberg. Vier Grundschulen unterhält die Stadt noch, aber die Kinderzahlen sinken. Eine Schule „wackelt“ akut.

In 100 Tagen 100 Schulen besuchen und zuhören. Das ist, was sich Sachsens Kultusminister Conrad Clemens auch für 2026 als Aufgabe gestellt hat. Damit will der CDU-Landespolitiker vor Ort erkunden, wie es läuft an den Schulen und wo es Verbesserungsbedarf gibt, den die Politik beeinflussen kann.