Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Schwarzenberg ist es zu einem schweren Unfall gekommen.
In Schwarzenberg ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Bild: Heiko Küverling/Adobe Stock/Symbolbild
In Schwarzenberg ist es zu einem schweren Unfall gekommen.
In Schwarzenberg ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Bild: Heiko Küverling/Adobe Stock/Symbolbild
Schwarzenberg
Schwarzenberg: 29-Jährige bei Unfall schwer verletzt
Redakteur
Von Georg Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Auffahrunfall mit zwei verletzten Personen hat sich am Freitagnachmittag auf der Karlsbader Straße in Schwarzenberg ereignet.

Am Freitagnachmittag ist es in Schwarzenberg auf der Karlsbader Straße zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen gekommen. Eine 29-Jährige musste nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz gegen 16.40 Uhr mit ihrem Seat auf Höhe der Einfahrt zum Firmengelände „Transservice“ anhalten, da vor ihr ein anderes Auto nach...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.02.2016
8 min.
Sinn und Sinnlichkeit
Die 15-jährige Laetitia Pittschaft aus Augustusburg gehört zu den großen Akkordeon-Talenten der Region. Beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" erreichte sie mit sagenhaften 24 Punkten einem ersten Preis - und eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb.
Jugend-Musiziert-Organisatorin und Musikschul-Leiterin Nancy Gibson über unterschätzte musische Bildung, überhöhte Ansprüche und Freude
18:15 Uhr
3 min.
Im Tischtennis-Pokal: TTC Sachsenring steht vor erster Standortbestimmung
Der TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal wird seine Heimspiele auch in der Saison 2025/26 noch einmal in der Sporthalle des Beruflichen Schulzentrums in Limbach-Oberfrohna austragen.
Zehn Zweit- und sechs Drittligisten sind an diesem Wochenende in der Vorrunde gefordert. Für die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal wird es beim Viererturnier in Karlsruhe-Grünwettersbach ernst.
Markus Pfeifer
03.08.2025
1 min.
15-Jährige bei Unfall in Niederwürschnitz schwer verletzt
In Niederwürschnitz ereignete sich am Samstag ein schwerer Unfall.
Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Lichtensteiner Straße/Stollberger Straße.
Thomas Wittig
18:05 Uhr
2 min.
Frau in Leipzig getötet und Kind verletzt
In Leipzig wurde eine Frau getötet und ein Kind schwer verletzt.
In Leipzig entdecken Polizisten eine schwer verletzte Frau und ein Kind. Die 42-Jährige stirbt wenig später. Ein Mann wird festgenommen. Was ist bisher bekannt?
13.08.2025
1 min.
Motorroller-Fahrer stürzt in Lichtenwalde in Straßengraben und verletzt sich schwer
Bei einem Unfall in Lichtenwalde wurde ein Motorroller-Fahrer schwer verletzt.
Laut Polizei hat sich der Unfall am Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße 7704 ereignet.
FP
18.08.2025
4 min.
Insolvenz: Hat traditionsreicher Betrieb im Erzgebirge noch eine Chance?
Das Tor ist zu, das Aquinos-Werksgelände im Gewerbegebiet in Jöhstadt verwaist. Die Zukunft des Betriebs, in dem Lattenroste hergestellt wurden, ungewiss.
Die Produktion war bereits gestoppt, was nichts Gutes ahnen ließ. Nun hat eine vorläufige Insolvenzverwalterin bei der Aquinos Bedding Germany GmbH und damit auch im Werk in Jöhstadt das Sagen. Was nun passiert.
Kjell Riedel
Mehr Artikel