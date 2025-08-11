Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Burgfräulein Edelweiß und Ritter Georg laden zum Stadtfest nach Schwarzenberg ein.
Burgfräulein Edelweiß und Ritter Georg laden zum Stadtfest nach Schwarzenberg ein. Bild: Carsten Wagner/Archiv
Schwarzenberg
Schwarzenberg bereitet großes Stadtfest vor: Wo und wann mit Sperrungen zu rechnen ist
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Die notwendigen Aufbauten für die 30. Auflage des Altstadt- und Edelweißfestes in Schwarzenberg ziehen Einschränkungen für den Verkehr in der Innenstadt nach sich. Der Aufbau ist eng getaktet.

Das Altstadt- und Edelweißfest in Schwarzenberg erlebt am Wochenende seine 30. Auflage. Das bedeutet aber auch, dass in dieser Woche wieder mit einigen Einschränkungen und Sperrungen im Stadtgebiet zu rechnen ist, weil Bühnen, Kulissen und Marktstände aufgebaut werden müssen.
