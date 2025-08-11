Schwarzenberg bereitet großes Stadtfest vor: Wo und wann mit Sperrungen zu rechnen ist

Die notwendigen Aufbauten für die 30. Auflage des Altstadt- und Edelweißfestes in Schwarzenberg ziehen Einschränkungen für den Verkehr in der Innenstadt nach sich. Der Aufbau ist eng getaktet.

