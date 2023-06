Schwarzenberg: Kartonhersteller haben guten Grund zum Feiern

Die Firmengruppe Schumacher Packaging, zu der seit 2008 auch das Kartonagenwerk in Schwarzenberg gehört, besteht 75 Jahre. Zum Jubiläum wird an allen 29 Standorten in Europa gefeiert, und in Schwarzenberg wird weiter investiert.

