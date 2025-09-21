Schwarzenberg: Literarischer Kaffeeklatsch startet nach der Sommerpause wieder

Schwarzenberg
Zwei beliebte Veranstaltungsreihen locken wieder in die Stadtbibliothek Schwarzenberg. Ein Tipp für den Kalender der Buchfreunde.
Am Montag, 15 Uhr startet das Team der Stadtbibliothek Schwarzenberg nach der Sommerpause wieder mit der beliebten Veranstaltungsreihe „Literarischer Kaffeeklatsch“. Bücherfreunde treffen sich dabei in der Bücherei, um in geselliger Runde bei Kaffee und Kuchen über Bestseller, Neuerscheinungen oder Geheimtipps zu plauschen. Jeder, der Lust...
