Mit dem kalendarischen Herbstanfang beginnt auch die Zeit für gute Bücher.
Mit dem kalendarischen Herbstanfang beginnt auch die Zeit für gute Bücher. Bild: Frank Rumpenhorst/dpa
Schwarzenberg
Schwarzenberg: Literarischer Kaffeeklatsch startet nach der Sommerpause wieder
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zwei beliebte Veranstaltungsreihen locken wieder in die Stadtbibliothek Schwarzenberg. Ein Tipp für den Kalender der Buchfreunde.

Am Montag, 15 Uhr startet das Team der Stadtbibliothek Schwarzenberg nach der Sommerpause wieder mit der beliebten Veranstaltungsreihe „Literarischer Kaffeeklatsch“. Bücherfreunde treffen sich dabei in der Bücherei, um in geselliger Runde bei Kaffee und Kuchen über Bestseller, Neuerscheinungen oder Geheimtipps zu plauschen. Jeder, der Lust...
16:00 Uhr
1 min.
Blick in die Vergangenheit Schwarzenbergs: Gleich zwei Termine bieten Gelegenheit dazu
Alte Stadtansichten von Schwarzenberg gibt es viele. Schloss und Kirche waren oft Motiv.
Im Festjahr der Stadt Schwarzenberg, die 2025 ihr 875-jähriges Bestehen feiert, öffnen viele ihre „Schatztruhen“. Zwei Veranstaltungen gibt es dazu.
Beate Kindt-Matuschek
19.09.2025
1 min.
Geprächsangebote in Schwarzenberg mit offenen Ohren für die Fragen von Senioren
Die Zahl der älteren Menschen nimmt im Erzgebirgskreis zu. Aber auch deren Sorgen.
Gleich zwei Termine sollten sich Ratsuchende für die nächste Woche vormerken, um über Probleme oder Ängste im Alter zu reden.
Beate Kindt-Matuschek
13:02 Uhr
4 min.
Der breite Start der E-Patientenakten hakt
Ein Teil der Praxen kann noch die ePA noch nicht nutzen. (Archivbild)
In wenigen Tagen müssen Ärztinnen und Ärzte Befunddaten für ihre Patienten auch in digitale Akten laden – so ist es eigentlich vorgeschrieben. Doch ein Teil der Praxen muss noch auf Software warten.
Sascha Meyer, dpa
22.09.2025
4 min.
Selina Freitag aus dem Erzgebirge über Kreuzbandrisse: „Wenn sich nichts ändert, gehen uns bald die Springerinnen aus“
Für Eva Pinkelnig ist die Olympiasaison beendet, bevor sie begonnen hat. Selina Freitag (r.) übt Kritik.
Nach schweren Stürzen in der Sommer-Grand-Prix-Serie wackeln die neuen Anzugregeln bereits wieder.
Thomas Prenzel
22.09.2025
3 min.
Temperatursturz in Sachsen: Kommt nach dem Schmuddelwetter der goldene Oktober?
Dürfen sich die Sachsen nun nach dem nass-kalten Wetter auf einen sonnigen Oktober freuen?
Eben noch Hitze, plötzlich Temperatursturz: Die neue Woche begann in Sachsen kühl. Ist Besserung in Sicht?
Patrick Hyslop
13:01 Uhr
2 min.
Rangnick weiter im Krankenhaus: Kader-Verkündung ohne Chef
Ralf Rangick muss noch etwas im Krankenhaus bleiben. (Archivbild)
Österreichs Teamchef hat weiter gesundheitliche Probleme und verpasst deshalb einen Termin mit der Nationalmannschaft. Bei den nächsten Spielen soll Ralf Rangnick aber wieder dabei sein.
