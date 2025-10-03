Schwarzenberg: Pkw geht in Flammen auf

Ein Auto stand am Freitagnachmittag in Schwarzenberg in Flammen. Der Fahrer handelte rechtzeitig, wodurch ihm nichts zustieß.

Am Freitag ist es auf dem Pappelweg in Schwarzenberg-Heide zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Gegen 13 Uhr wurde die örtliche Feuerwehr alarmiert. Als sie eintraf, stand ein Ford bereits in Vollbrand. Laut Einsatzleiter wurden umgehend weitere Kräfte aus Bermsgrün sowie der Schwarzenberger Hauptwache nachgefordert. Ein Trupp der Feuerwehr Heide...