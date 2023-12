Schwarzenberger Adventskalender: Noch einen Tag Weihnachtsmarkt genießen

Willkommen im Advent. Seit 1. Dezember können Sie, liebe Leserinnen und Leser, an dieser Stelle jeden Morgen ein Fensterchen öffnen, in dem ein Erlebnistipp für diesen Tag versteckt ist – und das bis zum Heiligabend.

Schwarzenberg. Nur noch heute lässt sich dieser verführerische Duft auf dem Schwarzenberger Weihnachtsmarkt schnuppern und genießen. Denn das geschäftige Treiben in der historischen Altstadt von Schwarzenberg geht mit dem heutigen dritten Advent schon wieder zu Ende. Dann verschwindet dieses markante Duftgemisch von Glühwein und Bratwürsten, gebrannten Mandeln – und auch von frischen Quarkkrapfen, die am Stand der Firma Tautenhahn aus Annaberg unzählige Leckermäulchen anlockten.

Das Geheimnis verrät Inhaber Ronny Tautenhahn. „Wir stellen die Krapfen tatsächlich noch hier vor Ort her, nicht etwa aus einer fertigen Mischung, sondern mit allen klassischen frischen Zutaten. Darin liegt der Geschmack unserer Bällchen – und ihr Erfolg.“ Seit fast 30 Jahren ist Ronny Tautenhahn auf dem Schwarzenberger Weihnachtsmarkt als Händler mit dabei. „Anfangs habe ich noch Räuchermänner verkauft“, erzählt er. Dann hat er die Branche gewechselt und ist nunmehr seit 25 Jahren auf süße Sachen spezialisiert.

Es ist also höchste Zeit für einen letzten Bummel über den Weihnachtsmarkt, wo Süßes und Herzhaftes sowie Wärmendes und viel Kunsthandwerkliches auf die Besucher warten. Dabei lohnt sich auch ein Blick in die ortsansässigen Geschäfte hinter den Verkaufsständen sowie in die Stadtinformation, wo am Wochenende ein Glasbläser seine Kunst vorführt. Und vielleicht findet der eine oder andere dabei tatsächlich noch ein kleines Geschenk für seine Liebsten zum Fest. (matu)