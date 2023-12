Schwarzenbergs Markt verliert Weihnachtsbaum: Gefährliche Neigung und weitere Sturmwarnung

Eine unerwartete Aktion sorgte am Donnerstag in der Schwarzenberger Altstadt für Aufsehen. Feuerwehr und Bauhof rückten an. Aus Sicherheitsgründen musste der gut 15 Meter hohe Weihnachtsbaum weichen.

„Dar schiene Baam!" Das entfuhr einer Passantin, die am Donnerstag Augenzeugin einer unerwarteten Aktion in der Schwarzenberger Altstadt wurde. Der Markt war abgesperrt, die Drehleiter der Feuerwehr im Einsatz. Dann kreischten Motorsägen. Tatsächlich: Der große Weihnachtsbaum vorm Ratskeller wurde kurz und klein gesägt. Nicht gefällt,...