Schwerer Fall von Diebstahl im Erzgebirge: Die Polizei ermittelt

Wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall ermittelt die Polizei gegenwärtig in Johanngeorgenstadt. Laut einem Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz sind in der jüngsten Vergangenheit bisher unbekannte Täter in ein leerstehendes Einfamilienhaus an der Wittigsthalstraße in der Bergstadt eingedrungen. Bei ihrem Einbruch haben die Täter nach Polizeiangaben mehrere dutzend Meter Starkstromkabel sowie einen Gasstromheizer entwendet und haben sich damit aus dem Staub gemacht. Nach ersten vorliegenden Informationen, welche die Polizei zu dem Vorfall am Samstag bekanntgegeben hat, ist dabei ein Stehl- und Sachschaden von mehreren hundert Euro entstanden. Die Polizei hat die weiterführenden Ermittlungen aufgenommen. (af)