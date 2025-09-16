So ein Zirkus! Aufregende Projektwoche für kleine Leute in Schwarzenberg

Schwarzenberg
Ein Projektzirkus für Kinder macht derzeit in Schwarzenberg Station. Eine Woche lang wird geprobt für die zwei Shows am Freitagnachmittag.
Wer träumt als Kind nicht davon, einmal als Clown im Zirkus aufzutreten oder als Ballerina über das Hochseil zu tanzen? Für etwa 120 Mädchen und Jungen aus Schwarzenberg erfüllt sich in dieser Woche dieser Traum. Und genau dafür steht das große blau-gelbe Zirkuszelt auf dem Festplatz der Stadt an der B 101.
