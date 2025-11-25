Spitzentipps im Erzgebirge fürs Spitzenkünstler: Warum Klöpplerinnen echte Netzwerkerinnen sind

Die Klöppelurlaube im Erzgebirge sind genauso gefragt wie die Workshops für Fortgeschrittene. Zudem entsteht ein Netzwerk ohne sichtbare Fäden.

Es ist still in im großen Raum der Volkskunstkunstschule des Erzgebirges im Schloss Schwarzenberg. Und das, obwohl in an den langen Tischen 13 Frauen aus ganz verschiedenen Regionen Deutschlands sitzen. Nur ein leises Klappergeräusch ist zu hören. Sie sitzen da und klöppeln – angestrengt, konzentriert. Den Blick auf die Klöppelarbeit...