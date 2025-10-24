Streit im Pyramidendorf im Erzgebirge beigelegt: Bermsgrüner bringen Ortspyramide wieder zum Laufen

Schwarzenberg
Der Streit im Pyramidendorf ist beigelegt. Momentan erhält die Ortspyramide von Bermsgrün eine „Schönheitskur“. Die Schnitzer reparieren die Figuren, auch der Motor wird erneuert. Der Zeitplan ist sportlich.
Anfang des Jahres gab es Zoff im Pyramidendorf Bermsgrün. Die große Pyramide im Wolfshof – die eigentliche Ortspyramide – war kaputt. Ersatzteile waren nicht verfügbar, weil nicht rechtzeitig durch die Stadt bestellt. Das hatte für reichlich Ärger gesorgt.
