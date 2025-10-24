Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Schnitzer aus Bermsgrün um Kai Schuffenhauer (stehend) bessern derzeit die Figuren aus.
Die Schnitzer aus Bermsgrün um Kai Schuffenhauer (stehend) bessern derzeit die Figuren aus. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Schwarzenberg
Streit im Pyramidendorf im Erzgebirge beigelegt: Bermsgrüner bringen Ortspyramide wieder zum Laufen
Von Beate Kindt-Matuschek
Der Streit im Pyramidendorf ist beigelegt. Momentan erhält die Ortspyramide von Bermsgrün eine „Schönheitskur“. Die Schnitzer reparieren die Figuren, auch der Motor wird erneuert. Der Zeitplan ist sportlich.

Anfang des Jahres gab es Zoff im Pyramidendorf Bermsgrün. Die große Pyramide im Wolfshof – die eigentliche Ortspyramide – war kaputt. Ersatzteile waren nicht verfügbar, weil nicht rechtzeitig durch die Stadt bestellt. Das hatte für reichlich Ärger gesorgt.
