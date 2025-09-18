Tätlicher Angriff auf Geschäftsmann in Schwarzenberg: Wie geht es weiter an der Bahnhofstraße?

Schwarzenberg
Die Bahnhofstraße in Schwarzenberg ist als „gefährlicher Ort“ eingestuft. Nun sollen im Gebäude der Post weitere Spielautomaten aufgestellt werden.
Nach dem tätlich Übergriff auf einen Geschäftsmann in Schwarzenberg am 12. August sitzt der 17-jährige Erzgebirger, der durch Passanten und schließlich Beamte der Polizei noch am Ort des Geschehens dingfest gemacht werden konnte, weiterhin in Untersuchungshaft. Das bestätigt die Polizei auf Anfrage der “Freien Presse“. Die Ermittlungen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.