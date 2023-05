Tagespflege der Volkssolidarität in Schwarzenberg-Sonnenleithe: Spritztour mit dem Trabi weckt viele Erinnerungen

Erika und Klaus Wirth sind treue Seelen. Sie sind seit 62 Jahren verheiratet und hatten im Laufe ihres Lebens nur vier Autos. "Wir wechseln die nicht so wie andere ihre Unterhosen", sagt Klaus Wirth. Einen Toyota, einen Renault, einen Wartburg und eben einen Trabi nannte das Paar sein Eigen. Aktuell wird in der Tagespflege der Volkssolidarität in...